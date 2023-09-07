«Кросс нации — 2023» пройдет в казанском экстрим-парке «Урам» 16 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана 16 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс нации — 2023». Забег пройдет в экстрим-парке «Урам», сообщает пресс-служба Минспорта республики.

В соревнованиях могут принять участие люди с любым уровнем подготовки, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Бегунам предлагают пробежать дистанции в 1, 2, 4, 6, 8 и 12 км.

Кроме того, в этот день пройдут тематические забеги для ветеранов спорта, студентов и школьников, а также забеги в рамках сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всем участникам пообещали насыщенную культурную программу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году участники пробежали три дистанции на 1, 2 и 3 километра. Трасса прошла по территории набережной реки Казанки и экстрим-парка «Урам». Яркие кадры — в фоторепортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов