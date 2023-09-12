На «Кроссе нации» в Казани ожидают 10 тысяч участников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2023» в Казани ожидается 10 тысяч участников. Об этом рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов на пресс-конференции.

— Стартовых номеров у нас общее количество — 10 тысяч. Обычно приходят больше. А так у нас зарегистрировано должно быть 10 тысяч человек, — сказал он.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Всероссийский день бега «Кросс нации — 2023» в Казани пройдет 16 сентября. В соревнованиях могут принять участие люди с любым уровнем подготовки, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

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Татьяна Демина