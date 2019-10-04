Ростуризм займется развитием проекта «Великий волжский путь»

Ростуризм намерен продвигать на рынке туристический проект «Великий волжский путь», сообщила журналистам глава агентства Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что турмаршруты «Великого волжского пути» необходимо качественно встроить в систему продвижения маршрутов, которую планирует создать Ростуризм, передает «Интерфакс».

Обсуждение проекта «Великий волжский путь» стартовало еще несколько лет назад по инициативе Татарстана. Всего было разработано более 20 межрегиональных маршрутов «Великого волжского пути». Его создатели ожидали, что в будущем популярность бренда сравнится с «Золотым кольцом» и «Императорским маршрутом» и он войдет в программы крупных федеральных туроператоров.

Подробнее о проекте и его реализации — в материале «Реального времени».

