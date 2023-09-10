В Татарстане явка на выборы муниципальных депутатов на 15:00 составила 32,09%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ЦИК Татарстана сообщил о явке на избирательные участки на довыборах депутатов муниципальных образований в единый день голосования 10 сентября.

По данным системы ГАС «Выборы», по состоянию на 15:00 явка составила 32,09%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Избирательные участки будут работать до 20:00 по московскому времени. В ЦИК РТ напомнили, что по номеру 292-84-33 работает «горячая линия» по всем вопросам.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Явка на избирательные участки в Татарстане по состоянию на 10:00 составляла 10,44%.

Право на участие в довыборах имеет 71 381 избиратель, на 161 мандат претендует 541 кандидат, на участках присутствуют 654 наблюдателя. Довыборы депутатов муниципальных образований проходят в 36 округах Татарстана, работают 175 участковых и 41 территориальная избирательные комиссии.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли более 3 млн избирателей в 25 регионах России, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.



10 сентября в России — Единый день голосования. На эту дату запланированы выборы различного уровня, включая довыборы депутатов Государственной думы, выборы глав 26 регионов федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах. Впервые в едином дне голосования принимают участие жители новых субъектов России.

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Маргарита Головатенко