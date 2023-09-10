В Татарстане проходит единый день голосования на выборах муниципальных депутатов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане сегодня в 07:00 по мск открылись избирательные участки на выборах муниципальных депутатов, сообщили в telegram-канале республиканского ЦИК.

Довыборы депутатов муниципальных образований проходят в 36 округах Татарстана, работают 175 участковых избирательных комиссий и 41 территориальная избирательная комиссия, заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

На 161 мандат претендует 541 кандидат, на участках присутствуют 654 наблюдателя.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Избирательные участки будут работать до 20:00 по московскому времени. В ЦИК РТ напомнили, что по номеру 292-84-33 работает «горячая линия» по всем вопросам.

Сегодня татарстанцы выбирают муниципальных дeпутатов, в том числе одного дeпутата Казанской гoродской Думы по Пaвлюхинскому oдномандатному избирательному oкругу в Привoлжском районе Казани.

10 сентября в России — Единый день голосования. На эту дату запланированы выборы различного уровня, включая довыборы депутатов Государственной думы, выборы глав 26 регионов федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах.

Раис Татарстана Рустам Минниханов накануне поручил провести выборы в регионе на высоком организационном уровне.



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Илина Хакимова