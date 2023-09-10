В дистанционном голосовании в 25 регионах России приняли участие более 3 млн избирателей

Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли более 3 млн избирателей в 25 регионах России, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.



— Явка традиционно высокая, поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, они мотивированы, они приняли решение, что будут голосовать, — приводит ее слова ТАСС.

10 сентября в России — Единый день голосования. На эту дату запланированы выборы различного уровня, включая довыборы депутатов Государственной думы, выборы глав 26 регионов федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах. Впервые в едином дне голосования принимают участие жители новых субъектов России.



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Маргарита Головатенко