Выборы в ДНР пройдут с 8 по 10 сентября

Выборы в народный совет Донецкой Народной Республики и органы муниципального самоуправления пройдут с 8 по 10 сентября, досрочное голосование начнется 31 августа. Об этом сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

— Нами, избирательной комиссией ДНР, было принято решение, что выборы будут проводиться в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Но это не говорит о том, что только в течение этих трех дней будем голосовать, — заявил он.

Высоцкий пояснил, что с 31 августа по 7 сентября в некоторых районах будет проводиться досрочное голосование. Эта возможность предоставлена для тех муниципальных образований, которые находятся на труднодоступных и удаленных территориях — близких к линии фронта.

На предстоящих выборах в ДНР будут избраны 90 депутатов народного совета региона, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов. В сумме в этих советах более 500 депутатских мест. Выборы пройдут по партийным спискам. Последний день подачи документов в избирком для участия в выборах — 17 августа.



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Елизавета Пуншева