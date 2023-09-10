«День сокола» открыл Владивостокский экономический форум

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум (ВЭФ). Сегодня в его рамках пройдет международный форум «День сокола», посвященный вопросам сохранения хищных птиц.

На форум уже прибыла делегация КНР во главе с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином.

VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября 2023 года. Девиз форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Регионы Дальневосточного федерального округа в рамках ВЭФ открыли на острове Русском во Владивостоке традиционную выставку достижений и перспективных проектов «Улица Дальнего Востока», сообщает ТАСС.

Также, как сообщает издание, делегация Мьянмы планирует подписать с российской стороной некоторые соглашения, в том числе по туризму, об этом рассказал министр промышленности республики Чарли Тан.

Филиппины, в свою очередь, выразили интерес в организации прямого авиасообщения с Россией. По словам почетного консула РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопез Гарсии, работа уже ведется.

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября.

— 11–12 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (г. Владивосток), в ходе которой примет участие в VIII Восточном экономическом форуме, — говорится в анонсе Кремля.

Так, 11 сентября главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств.

В тот же день запланирована рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Также в режиме ВКС президент России проведет совещание, которое продолжит обсуждение программы развития дальневосточных городов, а также заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России.



А 12 сентября Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ, в которой также примет участие вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики госпожа Пани Ятхоту.

На полях форума пройдет ряд двусторонних встреч Владимира Путина с главами иностранных делегаций. В завершение программы во Владивостоке в режиме ВКС состоится общение президента России с модераторами ключевых сессий форума.

В 2022 году на ВЭФ принимал участие и Татарстан. Был подписан ряд важных соглашений. Например, мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. Также было подписано соглашение о строительстве первого жилого микрорайона в рамках реновации портовой площади. А на встрече делегации Татарстана и Хакасии было подписано Соглашение между республиками о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.



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Илина Хакимова