Главное о коронавирусе за неделю: платная вакцина в Татарстане, жена Байдена заразилась COVID-19
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 4 по 10 сентября 2023 года.
В Татарстане вакцинироваться можно только платно
- За истекшую неделю в Татарстане коронавирус обнаружили у 54 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 869 случаев COVID-19.
- В больницы были госпитализированы 42 человека. Выздоровели 20 человек. За все время вылечились 204 693 человека.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- Как сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов, самый распространенный штамм в республике — «омикрон» и его подштаммы, такие как «кракен» или «пирола». Все они протекают легко, исключение может быть у пациентов из групп риска.
- Лопушов также рассказал, что прививка от коронавируса не входит в национальный календарь, не является обязательством бюджета Российской Федерации. Теперь вакцина делается по усмотрению отдельного гражданина, только в платных центрах.
«Пирола» вызовет рост заболеваемости в России
- За уходящую неделю коронавирус выявили у 5 217 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 995 765 случаев COVID-19.
- За это время в больницу с COVID-19 попали 1 172 человека. Вылечились от коронавируса еще 3 655 жителей. В общей сложности в стране зафиксировано 22 446 519 случаев выздоровления.
- От COVID-19 за неделю умерли 16 россиян. Всего зарегистрировано 399 999 случаев смерти от коронавируса.
- Академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов считает, что новый субвариант коронавируса «пирола» вызовет повышение уровня заболеваемости в России совместно с вариантом «эрис».
- Инфекционист Андрей Поздняков высказался о текущей ситуации с гриппом и коронавирусом. Как говорит ученый, сравнивать эти два заболевания не очень корректно. Врач подчеркнул, что грипп опасен по большей части осложнениями, а COVID-19 чреват переходом в длительный ковид и постковидными осложнениями.
- В Иркутске открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии. Он выполнен по проекту архитектора Сергея Демкова в виде алтаря. Создать мемориал предложили власти региона.
- В Санкт-Петербурге начали работу передвижные пункты вакцинации от гриппа. Они открылись в 15 районах города, в том числе в Центральном, Выборгском, Кронштадтском и Невском.
Жена Байдена легко переносит коронавирус
- Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, рост числа смертей и госпитализаций из-за COVID-19 на Ближнем Востоке, в Азии и Европе показывает, что вирус никуда не исчезнет.
- Минздрав Франции рассматривает возможность ускорения ревакцинации населения в связи с распространением новых штаммов коронавируса. По данным социальных служб, на 1 января во Франции было вакцинировано от ковида около 54 млн человек, что составляет 80% населения страны.
- Первая леди Америки Джилл Байден заболела ковидом, у нее слабо выраженные симптомы. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
- Там же сообщили, что Джилл Байден легко переносит коронавирус, результаты тестирования самого президента Джо Байдена отрицательные, он соблюдает все меры предосторожности.
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