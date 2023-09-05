В России за неделю выявили 5 217 новых случаев заражения COVID-19

За неделю с 28 августа по 3 сентября коронавирус выявили у 5 217 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 995 765 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За это время в больницу с COVID-19 попали 1 172 человека. Вылечились от коронавируса еще 3 655 жителей. В общей сложности в стране зафиксированы 22 446 519 случаев выздоровления.

От COVID-19 за неделю умерли 16 россиян. Всего зарегистрировано 399 999 случаев смерти от коронавируса.



realnoevremya.ru (архив)

За неделю с 21 по 27 августа коронавирус выявили у 3 104 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко