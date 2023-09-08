Тимур Билялов сыграет в воротах «Ак Барса» против ХК «Куньлунь Ред Стар»
«Ак Барс» опубликовал состав на третий домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Ворота казанской команды будет защищать Тимур Билялов.
Состав казанской команды выглядит следующим образом:
- вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Кирилл Петров — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Дмитрий Яшкин;
- Кристиан Хенкель — Константин Лучевников, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Евгений Свечников;
- Никита Евсеев, Дамир Жафяров, Артем Лукоянов — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.
Сегодня «барсы» встретятся с ХК «Куньлунь Ред Стар». Игра начнется на «Татнефть-Арене» в 19.00.
В предыдущей игре «Ак Барс» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/24. Команда проиграла на своем льду «Сочи» со счетом 1:3. Единственный гол в составе казанцев забил Вадим Шипачев.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым