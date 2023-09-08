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Тимур Билялов сыграет в воротах «Ак Барса» против ХК «Куньлунь Ред Стар»

18:27, 08.09.2023
Тимур Билялов сыграет в воротах «Ак Барса» против ХК «Куньлунь Ред Стар»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Ак Барс» опубликовал состав на третий домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Ворота казанской команды будет защищать Тимур Билялов.

Состав казанской команды выглядит следующим образом:

  • вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Кирилл Петров — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
  • Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Дмитрий Яшкин;
  • Кристиан Хенкель — Константин Лучевников, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Евгений Свечников;
  • Никита Евсеев, Дамир Жафяров, Артем Лукоянов — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.

Сегодня «барсы» встретятся с ХК «Куньлунь Ред Стар». Игра начнется на «Татнефть-Арене» в 19.00.

В предыдущей игре «Ак Барс» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/24. Команда проиграла на своем льду «Сочи» со счетом 1:3. Единственный гол в составе казанцев забил Вадим Шипачев.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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