Казанский «Ак Барс» потерпел первое поражение в сезоне

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

«Ак Барс» уступил на своем льду ХК «Сочи» и потерпел первое поражение в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/24. Игроки Зинэтулы Билялетдинова проиграли со счетом 1:3.

Первый гол гости забили в меньшинстве на 4-й минуте встречи — отличился Ильдар Шиксатдаров. Нападающий казанцев Вадим Шипачев сравнял счет в начале второго периода, но «Сочи» снова вышел вперед. Сначала результативным броском отметился Тимур Хафизов, а затем и его партнер Борна Рендулич.

За 4 минуты до конца игры казанцы сняли вратаря. Но результата это не принесло.

В предыдущем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова одолели «Трактор» на своем льду со счетом 5:3. Решающий вклад в победу внес Дмитрий Яшкин, который сначала сравнял счет, а затем вывел татарстанскую команду вперед. Также по голу забили Дмитрий Кагарлицкий, Артем Лукоянов и Александр Радулов.

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Айрат Назипов