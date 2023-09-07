В Таможенный кодекс ЕАЭС внесут поправки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель начальника отдела Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Марина Селиванова анонсировала внесение поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС. Об изменениях она рассказала на форуме РОСТКИ, который проходит в эти минуты в Казани.

— Подготовлен проект первого комплексного протокола, он находится на завершающей стадии. Сейчас идет первый этап, а процедура подписания документа и вступления в силу ждет нас в будущем после согласования всеми странами союза, — передает ее слова корреспондент «Реального времени».

Изменения будут касаться упрощения перемещения контейнеров и ввоза уловов, выловленных судами государств-членов Союза в ИЭЗ (исключительной экономической зоне), на континентальном шельфе и открытом море. Еще планируется урегулировать вопросы морских каботажных перевозок, изменить подходы к использованию предварительной информации, исключить случаи «лжетранзита», а также необходимость повторного представления документов для помещения товаров на временное хранение.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как добавила Селиванова, эти и другие изменения могут вступить в силу в следующем году.

За семь месяцев 2023 года в России в рамках проекта «Упрощенный таможенный коридор» выпустили 424 экспортные и 52 импортные декларации на товары. Проект реализуется с 2015 года. В нем участвуют 89 российских и 120 китайских компаний.

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Айрат Назипов, Галия Гарифуллина