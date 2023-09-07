С начала года в рамках проекта «Упрощенный таможенный коридор» выпустили 476 деклараций на товары

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За семь месяцев 2023 года в России в рамках проекта «Упрощенный таможенный коридор» выпустили 424 экспортные и 52 импортные декларации на товары. Об этом на форуме РОСТКИ в режиме ВКС рассказал начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев, передает корреспондент «Реального времени».

«Упрощенный таможенный коридор» призван сократить сроки оформления товаров и минимизировать применение дополнительных мер контроля со стороны таможенных органов. Также он позволяет упростить совершение таможенных операций за счет получения предварительной информации о перемещаемых товарах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проект реализуется с 2015 года. В нем участвуют 89 российских и 120 китайских компаний.

Форум РОСТКИ проходит в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В программу российско-китайского мероприятия планировалось включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций. Раис Татарстана предложил провести форум и в следующем году — 14 и 15 ноября 2024 года.

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Айрат Назипов, Галия Гарифуллина