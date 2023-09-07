Казанское метро переведут на усиленный режим работы 9 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Ночью 9 сентября казанский метрополитен будет работать в усиленном режиме. Это связано с проведением Международного музыкального фестиваля «СоТворение».

Ближе ко времени завершения мероприятия, с 21.00 до 23.30, на линии будет курсировать максимальное число электропоездов — 10 составов. В этот день метрополитен будет работать по обычному графику рабочего дня — с 6.00 до 24.00, подчеркнули в мэрии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международный музыкальный фестиваль «СоТворение» будет проходить в Казани два дня — 8 и 9 сентября. На площадке возле Центра семьи «Казан» будут нон-стоп выступать артисты из России, Индии, Армении, Мали, ЮАР, Китая, Бразилии и Турции. Расписание — в материале «Реального времени».

Всего на «Сотворении» ожидается выступление около 150 музыкантов. Напомним, в фестивале «СоТворение» в Казани также примет участие группа The Hatters. На ее выступление из городского бюджета направили 2,75 млн рублей. На выступление российского певца и композитора Петра Налича потратили 735 тысяч рублей.

На фестивале также ожидалось участие певицы Зули Камаловой, живущей в Австралии. Однако она не приедет. Как объяснил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, отменили выступление «по обстоятельствам, которые связаны с ее творчеством», по его словам, «графики не удается совместить».

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Айрат Назипов