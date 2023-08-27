Казань потратила 2,75 млн рублей на выступление The Hatters на фестивале «СоТворение»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Выступление группы The Hatters на фестивале «СоТворение», который пройдет в Казани 8 и 9 сентября, обошлось бюджету города в 2,75 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Выступление The Hatters продлится как минимум 45 минут. Управление культуры Казани обязалось обеспечить полную предоплату в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Цена контракта сформирована с учетом расходов исполнителя и причитающегося ему вознаграждения, в том числе трат на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей. Она является твердой и определена на весь срок исполнения договора.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На фестивале «СоТворение» у Центра семьи «Казан» выступят не только The Hatters, но и Петр Налич и Зуля Камалова. Среди его участников также музыканты из стран БРИКС — России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР, а также из Мали, Армении, Турции и Австралии.

Напомним, на XXIV сессии Казгордумы IV созыва начальник Финансового управления города Ирек Мухаметшин рассказал, что Казань получила на продвижение фестиваля «СоТворение» 50,3 млн рублей. Это безвозмездное поступление от Татарстана.



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Татьяна Демина