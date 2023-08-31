Управление культуры Казани объяснило, почему Зуля Камалова не выступит на «СоТворении»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарская певица, живущая в Австралии, Зуля Камалова не приедет выступать на Международном музыкальном фестивале «СоТворение» из-за графика, в который не удалось вписать мероприятие в Казани. Об этом сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



— Изначально мы заявляли, что она будет принимать участие в фестивале. По обстоятельствам, которые связаны с ее творчеством, графики не удается совместить, у нас будет перенос. Я думаю, это не последний фестиваль, и я думаю, что она станет гостем в будущем, — рассказал он.

Напомним, анонсируя фестиваль «СоТворение» 21 августа, казанские власти объявили среди его участников, наряду с The Hatters, и Зулю Камалову. Однако позже появилась информация, что ее выступление не состоится.

На Международном фестивале «СоТворение» выступят около 150 музыкантов из Индии, ЮАР, Турции, Армении и Китая, а также регионов России, включая Татарстан. Мероприятие пройдет в Казани 8—9 сентября у Центра семьи «Казан».



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Татьяна Демина