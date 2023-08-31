Казань потратила на выступление Петра Налича на «СоТворении» более 700 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань потратила на выступление российского певца и композитора Петра Налича на международном фестивале «СоТворение» 735 тысяч рублей, выяснило «Реальное время». Сумму выделили из городского бюджета.

Выступление артиста на фестивале «СоТворение» продлится как минимум 40 минут. Управление культуры Казани обязалось перечислить Петру Наличу полную предоплату в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Цена контракта сформирована с учетом расходов исполнителя и причитающегося ему вознаграждения, в том числе трат на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей. Она является твердой и определена на весь срок исполнения документа.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в фестивале «СоТворение» в Казани также примет участие группа The Hatters. На ее выступление из городского бюджета направили 2,75 млн рублей.

На фестивале также ожидалось участие певицы Зули Камаловой, живущей в Австралии. Однако она не приедет. Как объяснил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, отменили выступление «по обстоятельствам, которые связаны с ее творчеством», по его словам, «графики не удается совместить».

Всего на фестивале «СоТворение» выступят около 150 музыкантов из Индии, ЮАР, Турции, Армении и Китая, а также регионов России, включая Татарстан. Мероприятие пройдет в Казани 8—9 сентября у Центра семьи «Казан»



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина