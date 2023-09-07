Стала известна программа выступлений музыкантов на «СоТворении» в Казани
В Казани откроется Международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Два дня — 8 и 9 сентября — на площадке возле Центра семьи «Казан» будут нон-стоп выступать артисты из России, Индии, Армении, Мали, ЮАР, Китая, Бразилии и Турции. Программу опубликовала мэрия города.
Открытие фестиваля состоится 8 сентября в 14.00. На сцене в этот день выступят:
- 14.05 — «Школа рока»;
- 14.20 — OYME (Россия);
- 14.50 — Rehmat-e-Nusrat (Индия);
- 15.20 — «Комсомольск» (Россия);
- 15.50 — Jivan Gasparyan Jr (Армения);
- 16.25 — Drunk Band (Китай);
- 17.00 — «Мураками» (Россия);
- 17.35 — Артур Исламов (Россия);
- 18.10 — Vieux Farka Toure (Мали);
- 18.45 — Петр Налич (Россия);
- 19.25 — Nomfusi (ЮАР);
- 20.05 — Алексей Архиповский (Россия);
- 20.50 — Therr Maitz (Россия).
9 сентября
- 14.00 — открытие фестиваля;
- 14.05 — «Школа рока»;
- 14.20 — Juna (Россия);
- 14.20 — Хуун-Хуур-Ту (Россия);
- 15.20 — Gauga (Россия);
- 15.50 — Jukebox trio (Россия);
- 16.20 — João Selva (Бразилия);
- 16.55 — «Космонавтов нет» (Россия);
- 17.30 — Антоха МС (Россия);
- 18.05 — DaWangGang (Китай);
- 18.40 — Найк Борзов (Россия);
- 19.20 — The Hatters (Россия);
- 20.05 — No Land (Турция);
- 20.45 — «Кино» (Россия).
В расписании возможны изменения, сообщили в Управлении культуры исполкома города. Вход на фестиваль свободный.
Всего на «Сотворении» ожидается выступление около 150 музыкантов. Напомним, в фестивале «СоТворение» в Казани также примет участие группа The Hatters. На ее выступление из городского бюджета направили 2,75 млн рублей. На выступление российского певца и композитора Петра Налича потратили 735 тысяч рублей.
На фестивале также ожидалось участие певицы Зули Камаловой, живущей в Австралии. Однако она не приедет. Как объяснил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, отменили выступление «по обстоятельствам, которые связаны с ее творчеством», по его словам, «графики не удается совместить».
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