Стала известна программа выступлений музыкантов на «СоТворении» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани откроется Международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Два дня — 8 и 9 сентября — на площадке возле Центра семьи «Казан» будут нон-стоп выступать артисты из России, Индии, Армении, Мали, ЮАР, Китая, Бразилии и Турции. Программу опубликовала мэрия города.



Открытие фестиваля состоится 8 сентября в 14.00. На сцене в этот день выступят:



14.05 — «Школа рока»;

14.20 — OYME (Россия);

14.50 — Rehmat-e-Nusrat (Индия);

15.20 — «Комсомольск» (Россия);

15.50 — Jivan Gasparyan Jr (Армения);

16.25 — Drunk Band (Китай);

17.00 — «Мураками» (Россия);

17.35 — Артур Исламов (Россия);

18.10 — Vieux Farka Toure (Мали);

18.45 — Петр Налич (Россия);

19.25 — Nomfusi (ЮАР);

20.05 — Алексей Архиповский (Россия);

20.50 — Therr Maitz (Россия).

9 сентября

14.00 — открытие фестиваля;

14.05 — «Школа рока»;

14.20 — Juna (Россия);

14.20 — Хуун-Хуур-Ту (Россия);

15.20 — Gauga (Россия);

15.50 — Jukebox trio (Россия);

16.20 — João Selva (Бразилия);

16.55 — «Космонавтов нет» (Россия);

17.30 — Антоха МС (Россия);

18.05 — DaWangGang (Китай);

18.40 — Найк Борзов (Россия);

19.20 — The Hatters (Россия);

20.05 — No Land (Турция);

20.45 — «Кино» (Россия).

В расписании возможны изменения, сообщили в Управлении культуры исполкома города. Вход на фестиваль свободный.

Всего на «Сотворении» ожидается выступление около 150 музыкантов. Напомним, в фестивале «СоТворение» в Казани также примет участие группа The Hatters. На ее выступление из городского бюджета направили 2,75 млн рублей. На выступление российского певца и композитора Петра Налича потратили 735 тысяч рублей.

На фестивале также ожидалось участие певицы Зули Камаловой, живущей в Австралии. Однако она не приедет. Как объяснил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, отменили выступление «по обстоятельствам, которые связаны с ее творчеством», по его словам, «графики не удается совместить».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко