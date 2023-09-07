Раис Татарстана встретился с председателем Союза китайских предпринимателей в России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем на первом российско-китайском форуме РОСТКИ.



— Вы выступаете своеобразным мостом, связующим китайский и российский бизнес, содействуете экономической кооперации. Татарстан приветствует китайских инвесторов у себя. У нас созданы все необходимые условия для их комфортной работы, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Сегодня союз подписал соглашение с Агентством инвестиционного развития (АИР).

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Союз образован в 2006 году. Его деятельность направлена на расширение и укрепление связей и сотрудничества между китайскими предприятиями, координацию оказания консалтинговых и юридических услуг, углубление диалога китайских предпринимателей с российскими органами власти и деловыми кругами.

Работающий в Татарстане китайский производитель бытовой техники Haier тоже является членом союза. Компания открыла свой завод в Набережных Челнах в 2016 году.



Форум РОСТКИ проходит в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В его рамках проходит диалог партий КНР и России, выставка, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций. Раис Татарстана предложил провести форум и в следующем году — 14 и 15 ноября 2024 года.



На форуме раис республики встретился с руководством Международной выставочной корпорации «Чжэньвэй», с председателем китайской части Российско-Китайской палаты, председателем Китайской Торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзином, с генеральным директором Kangrun Group Ван Гуймином и вице-президентом компании Hynovation У Гопином.

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Маргарита Головатенко