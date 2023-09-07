Гендиректор Kangrun Group на форуме РОСТКИ в Казани: мы планируем углубить отношения с КАМАЗом

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Kangrun Group Ван Гуймином и вице-президентом компании Hynovation У Гопином на полях первого российско-китайского форума РОСТКИ, сообщает пресс-служба раиса республики.



Компания Hynovation — председатель Шэньчжэньской ассоциации водородной энергетики и топливных элементов. Она занимается проектированием и производством компонентов топливных элементов.

Kangrun Group с 1988 года поставляет на рынок России, стран СНГ и Европы качественные материалы и оборудование. Компания предоставляет полный набор решений, включая поиск и переговоры с производителями, организацию консультаций с узконаправленными специалистами, помощь в проектировании, настройке и отработке технологических процессов оборудования.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Желаю процветания форуму РОСТКИ. Для нас очень близка Республика Татарстан. Цель нашего приезда — углубить отношения с КАМАЗом, — отметил гендиректор Kangrun Group.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан — один из самых успешных российских регионов с хорошо развитыми отраслями промышленности. Он отметил необходимость укрепления сотрудничества.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Форум РОСТКИ проходит в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В программу российско-китайского мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций. Раис Татарстана предложил провести форум и в следующем году — 14 и 15 ноября 2024 года.



На форуме раис республики встретился с руководством Международной выставочной корпорации «Чжэньвэй» и с председателем китайской части Российско-Китайской палаты, председателем Китайской Торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзином.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко