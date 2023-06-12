В Казани частично ограничили движение на мосту «Миллениум» — видео

Фото: Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ТНВ

На казанском мосту «Миллениум» стартовали ремонтные работы. Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, между двумя проезжими частями убрали отбойники, чтобы водители могли съехать на другую часть моста.

При заезде на мост дорога сужается до двух полос. В выходные пробки не наблюдались, но ежедневный трафик машин на мосту — 50 тысяч машин. Какая будет обстановка в час-пик в рабочие дни, пока неясно.

На мосту дорожная техника снимает старый асфальт. Это первый основательный ремонт «Миллениума» за 16 лет. Полуторакилометровый мост был открыт в 2005 году в год тысячелетия Казани, и уже спустя 2 год был введен в эксплуатацию. Строители восстановят гидроизоляцию, отремонтируют опоры и пролеты сооружения, а также полностью заменят дорожное покрытие.

Срок окончания ремонтных работ еще не назван. Как сообщили в исполкоме Казани, график будет определен после обследования участка и подсчета объема работ. При этом опрошенные водители заявили о готовности терпеливо подождать окончания ремонта.

На прошлой неделе заместитель председателя Комитета по транспорту города Марат Шарипов рассказал о временном закрытии полосы для движения общественного транспорта. Они продолжат курсировать по мосту, но только в потоке вместе с другими машинами.



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Айрат Назипов