Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании приостановит деятельность, сообщает дипмиссия.



— В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность, — приводит RT сообщение.

Прием заявлений и документов по всем консульским вопросам прекращается с 6 сентября. К таковым относятся в том числе оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионные вопросы. Выдача готовых документов продолжится до 25 сентября.

В начале августа Великобритания назначила нового посла в России. Дебору Броннерт на этом посту сменит Найджел Кейси.

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Маргарита Головатенко