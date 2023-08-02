Великобритания сменила посла в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Великобритания назначила нового посла в России. Дебору Броннерт на этом посту сменит Найджел Кейси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

— Господин Найждел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену госпоже Деборе Броннерт, — подчеркивается в сообщении.

Броннерт занимает пост с начала 2020 года. Вскоре она перейдет на другую работу в дипломатической службе. Кейси вступит в новую должность в ноябре.

Найджел Кейси уже работал в России. В начале 2000-х годов он занимал должность первого секретаря посольства Великобритании в Москве.

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Елизавета Пуншева