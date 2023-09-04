Казанский УНИКС обыграл «Автодор» в контрольном матче

Баскетбольный клуб УНИКС оказался сильнее саратовского «Автодора» в контрольной игре. Встреча, проходившая в закрытом режиме, завершилась победой казанцев со счетом 88:63.

— Хорошая игра, хороший соперник. Мы провели довольно-таки хорошую первую половину, а во второй допустили ошибки. Это еще предсезонка, поэтому мы готовимся, — поделился эмоциями игрок казанского клуба Дмитрий Кулагин.

На этой неделе подопечные Велимира Перасовича выступят на Кубке Александра Хайретдинова в Нижнем Новгороде. Игры пройдут 8 и 9 сентября. Казанская команда сразится в полуфинале с «Пармой».

Спустя неделю УНИКС дебютирует в Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова в Санкт-Петербурге. 15 сентября в 1/2 финала турнира соперником казанцев станет «Пари Нижний Новгород».

Уже 22 сентября татарстанские спортсмены сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ. УНИКС встретится в четвертьфинале с «Пари НН».



Напомним, УНИКС уступил «Самаре» во втором контрольном матче в рамках предсезонной подготовки. Матч завершился со счетом 81:84.

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Айрат Назипов