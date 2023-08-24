Стал известен график контрольных матчей УНИКСа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский УНИКС согласовал расписание товарищеских игр и план дальнейшей подготовки к новому сезону. Календарь опубликовала пресс-служба баскетбольного клуба.

Согласно расписанию, первые контрольные матчи в рамках предсезонной подготовки УНИКС проведет 28 и 30 августа на паркете «Баскет-холла» против «Самары». 4 сентября «бело-зеленые» примут саратовский «Автодор». Все игры пройдут в закрытом режиме.

Затем подопечные Велимира Перасовича выступят на Кубке Александра Хайретдинова в Нижнем Новгороде. Игры пройдут 8—9 сентября. Казанская команда сразится в полуфинале с «Пармой».

Через неделю УНИКС дебютирует в Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова в Санкт-Петербурге. 15 сентября в 1/2 финала турнира соперником казанцев станет «Пари Нижний Новгород».

Уже 22 сентября татарстанские спортсмены сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ. УНИКС встретится в четвертьфинале с «Пари НН».

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Айрат Назипов