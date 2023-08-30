Новости спорта

11:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Казанский УНИКС уступил «Самаре»

18:15, 30.08.2023
Казанский УНИКС уступил «Самаре»
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Казанский УНИКС уступил «Самаре» во втором контрольном матче в рамках предсезонной подготовки.

Матч завершился со счетом 81:84.

Напомним, все игры будут проходить в закрытом режиме. В первом контрольном матче казанцам удалось победить самарцев со счетом 91:77.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова
СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также