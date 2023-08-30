Казанский УНИКС уступил «Самаре»
Казанский УНИКС уступил «Самаре» во втором контрольном матче в рамках предсезонной подготовки.
Матч завершился со счетом 81:84.
Напомним, все игры будут проходить в закрытом режиме. В первом контрольном матче казанцам удалось победить самарцев со счетом 91:77.
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