В поселке Белгородской области после обстрела ВСУ повреждены около 30 домов

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил, что около 30 частных домовладений были повреждены после обстрела из РСЗО поселка Уразово Валуйского округа.

— На данный момент разрушения различной степени зафиксированы в 29 частных жилых домовладениях: где-то повредило кровлю, где-то выбило окна и посекло фасады, где-то снесло хозпостройки. Также повреждены четыре автомобиля. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, подомовой обход территории продолжается, — написал он.

Гладков также уточнил обстоятельства гибели молодого человека. По его словам, мужчина в свой выходной отправился в гости к другу. Когда он вышел за пиццей, произошел обстрел, в ходе которого он получил травмы, несовместимые с жизнью.

— По пострадавшим. Женщина, которая привезла пиццу к дому, получила множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Она госпитализирована в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, — написал он.

Еще один пострадавший, друг погибшего парня, находился дома за компьютером в момент обстрела. У него были обнаружены множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки.

Напомним, также сегодня ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений. Кроме того, утром украинские войска обстреляли село Курковичи и деревню Успеновку в Курской области.

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Максим Кокунин