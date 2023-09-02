ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов на территории России

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области и деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области. Об этом в своих официальных Telegram-каналах сообщили губернаторы регионов.

— Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Александр Богомаз.

В свою очередь Роман Старовойт сообщил, что в деревне Успеновка «насчитано три прилета». От взрывной волны пострадала женщина, которой уже оказывается необходимая медицинская помощь, добавил он.

Напомним, сегодня ночью Киев попытался совершить террористическую атаку на Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров.

Первая попытка произошла 1 сентября примерно в 23.15, вторая — 2 сентября примерно в 02.10, третья — примерно в 02.20. Все три катера уничтожены.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин