При обстреле ВСУ в Белгородской области погиб один человек

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

В результате украинского обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области погиб один мужчина, а еще двое жителей получили тяжелые ранения. Снаряд попал в частный дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины — осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается, — написал он.

Глава Белгородской области добавил, что ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений, оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.

Напомним, также сегодня ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений. Кроме того, утром украинские войска обстреляли село Курковичи и деревню Успеновку в Курской области.

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Максим Кокунин