Поселок в Брянской области был обстрелян со стороны Украины

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений, — говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области и деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области.

Также ночью Киев попытался совершить террористическую атаку на Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Первая попытка произошла 1 сентября примерно в 23.15, вторая — 2 сентября примерно в 02.10, третья — примерно в 02.20. Все три катера уничтожены.



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Максим Кокунин