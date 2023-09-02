Поселок в Брянской области был обстрелян со стороны Украины
ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений, — говорится в сообщении.
По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области и деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области.
Также ночью Киев попытался совершить террористическую атаку на Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Первая попытка произошла 1 сентября примерно в 23.15, вторая — 2 сентября примерно в 02.10, третья — примерно в 02.20. Все три катера уничтожены.
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