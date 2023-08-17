В Татарстане увеличили финансирование программы развития сферы туризма и гостеприимства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане увеличили общий объем финансирования государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства в республике. Он составит 8,027 млрд рублей.

Согласно редакции постановления Кабмина Татарстана от 19 июня 2023 года, объем финансирования программы развития сферы туризма и гостеприимства составлял 7,4 млрд рублей. Таким образом, он вырос на 610,3 млн рублей.

Из 8 млрд рублей 1,7 млрд вложит Татарстана. По сравнению с предыдущей редакцией программы, объем финансирования со стороны республики вырос на 117,1 млн рублей.

Заметнее всего выросла сумма, выделяемая на реализацию программы развития сферы туризма и гостеприимства в Татарстане из федерального бюджета — на 493,2 млн рублей, с 691 млн до 1,184 млрд рублей.

Сумма средств, планируемых к привлечению из муниципальных бюджетов, и запланированные объемы поступлений из внебюджетных источников не поменялись. Они составили 5,1 млн и 5,13 млрд рублей соответственно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году на программы развития сферы туризма и гостеприимства в Татарстане потратят 219,4 млн рублей из республиканского и 492,3 млн из федерального бюджета. Финансирование из муниципальных бюджетов и внебюджетных средств на этот год не предусмотрено.

В следующем году в реализацию программы из бюджета Татарстана должны вложить 102,5 млн рублей, в 2025-м — 103,3 млн рублей. Из федерального бюджета и прочих источников финансирования не предусмотрено.

«Реальное время» писало, что Татарстан готовится к новому этапу реализации программы развития сферы туризма и гостеприимства. Действует она в республике с 2014 года и рассчитана до 2025-го.



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Татьяна Демина