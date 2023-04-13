Рустам Минниханов обсудил вопросы увеличения товарооборота с премьер-министром Белоруссии
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщает его пресс-служба.
— Вчера состоялось заседание татарстанско-белорусской рабочей группы. Сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить текущее состояние татарстано-белорусского сотрудничества, наметить перспективные направления совместной работы, — сказал Минниханов.
В ходе встречи стороны обсуждали вопросы увеличения товарооборота и номенклатуры. Раис Татарстана обозначил заинтересованность в поставках продукции крупных промышленных компаний.
Сегодня товарооборот между двумя сторонами чуть меньше $1 млрд. Татарстан и Белоруссия хотят нарастить его до $2 млрд.
Накануне раис Татарстана прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. Он уже встретился с представителями татарских общественных объединений. В ходе встречи Минниханов поблагодарил соотечественников за вклад в сохранение родного языка и культуры.
Сегодня татарстанский лидер встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. Он выразил надежду, что развитие сотрудничества Татарстана и Белоруссии также способствует укреплению российско-белорусских отношений.
Также Минниханов провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он заявил о необходимости более активно укреплять и развивать кооперационные связи в экономике.
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