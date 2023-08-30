Раис Татарстана проехался на троллейбусе нового поколения в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани проехался на троллейбусе нового поколения по отремонтированной дороге на улице Кулахметова. Об этом информирует его пресс-служба.

В новых троллейбусах увеличили количество мест до 90. Салон оборудован мягкими комфортабельными сиденьями, USB-розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, при сбое электроснабжения аварийная автономная система позволит машине проехать еще 2 км.

В ближайшее время в столицу Татарстана планируется завезти 25 таких транспортных средств.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Первый троллейбус прибыл в Казань 28 августа. Новые машины пройдут необходимые процедуры настройки и отладки, прежде чем приступят к перевозке пассажиров. Водителей обучат управлению этим транспортом.

Низкопольные троллейбусы МАЗ-303Т20 выпустили на Минском автомобильном заводе. Они заменят на маршрутах устаревшие троллейбусы 2007 года, исчерпавшие свой ресурс.

О планах казанского предприятия купить новые троллейбусы «Реальное время» писало в конце февраля. На обновление парка «Метроэлектротранс» выделил 642,3 млн рублей.

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Айрат Назипов