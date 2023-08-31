В Госдуме предложили наказывать за помощь в уклонении от военной службы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил закрепить в российском законодательстве положения, определяющие уголовную ответственность для лиц, помогающих гражданам незаконно уклоняться от военной службы. Об этом сообщает RT.

Он напомнил, что статья 328 Уголовного кодекса России предусматривает ответственность для лиц, уклоняющихся от призыва на военную либо альтернативную гражданскую службу, но не определяет ее для тех, кто помогает незаконным способом уклониться от службы.

— Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации в части определения ответственности для физических и должностных лиц, способствующих уклонению граждан от военной либо альтернативной гражданской службы, при этом не имеющих законных оснований освобождения от службы, — говорится в тексте обращения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как указал парламентарий, в интернете активизировались лица, предлагающие свои услуги в решении вопроса уклонения от службы.

На этой неделе в Государственную думу внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. В пояснительной записке законопроекта автор инициативы объяснил, что уроженцы иностранных государств, получившие российское гражданство, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет. Особую актуальность этот вопрос приобрел во время специальной военной операции.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов