Глава Чувашии: отношения с Татарстаном будут развиваться в духе добрососедства и взаимной поддержки

Сотрудничество между Чувашией и Татарстаном будет расширяться в духе добрососедства и взаимной поддержки. Об этом написал глава Чувашии Олег Николаев в своих соцсетях, поздравив татарстанцев с Днем республики.

— Это особый праздник для всех, кто любит малую родину, гордится ее историей и самобытностью, кто вложил в ее развитие свои силы, труд и талант, частичку своего сердца, — написал руководитель региона.

Он пожелал татарстанцам «мира, благополучия, согласия и уюта в каждом доме».

realnoevremya.ru (архив)

С праздником жителей региона поздравил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал им «счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в адрес руководства Татарстана поздравительную телеграмму по случаю Дня республики. Она назвала Казань одним из признанных индустриальных, финансовых, научно-образовательных и спортивных центров России, где установившаяся атмосфера межнационального, межконфессионального и гражданского согласия «служит ярким примером гармоничной организации городской жизни».

День Татарстана празднуется ежегодно 30 августа. В этот день его столица Казань отмечает День города. Подробнее о событиях, режиме работы транспорта и ограничениях сегодня — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов