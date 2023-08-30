Валентина Матвиенко поздравила татарстанцев с Днем республики

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в адрес руководства Татарстана поздравительную телеграмму по случаю Дня республики. Ее слова передает пресс-службе Госсовета.

— Регион неизменно демонстрирует высокие показатели по многим направлениям социально-экономического развития, лидирует в сфере цифровой трансформации, успешно реализует государственные программы, — подчеркнула она.

Председатель Совфеда назвала Казань одним из признанных индустриальных, финансовых, научно-образовательных и спортивных центров России, где установившаяся атмосфера межнационального, межконфессионального и гражданского согласия «служит ярким примером гармоничной организации городской жизни».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Уверена, что впереди у жителей республики еще немало значимых достижений, своим талантом и трудолюбием они, без сомнения, добьются блестящих результатов во всех начинаниях на благо Отечества, — говорится в телеграмме.

С праздником жителей региона поздравил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал им «счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго».

День Татарстана празднуется ежегодно 30 августа. В этот день его столица Казань отмечает День города. Подробнее о событиях, режиме работы транспорта и ограничениях сегодня — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов