В Татарстане две недели подряд растет число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вторую неделю подряд растет число госпитализаций лиц, заразившихся коронавирусом. С 14 по 20 августа в больницы попали 28 человек, что на пять пациентов, или на 21,7%, больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

С 7 по 13 августа госпитализировали 23 татарстанцев, заразившихся коронавирусом. Их число оказалось на 9,5% больше, чем за предыдущие семь дней.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 14 по 20 августа в Татарстане выявили 54 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 206 764. Вылечились за неделю 53 жителя республики. Случаев смерти от COVID-19 в регионе не фиксируют с января.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина