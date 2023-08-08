В Татарстане число госпитализаций пациентов с коронавирусом сократилось на 19%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вторую неделю подряд сокращается число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 31 июля по 6 августа в больницы попал 21 человек, что на 19%, или 5 пациентов, меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



С 24 по 30 июля госпитализировали 26 заразившихся коронавирусом татарстанцев. Это на 7 человек, или 21%, меньше, чем за 17—23 июля.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 206 656 случаев COVID-19, из которых 60 — с 31 июля по 6 августа. Вылечились от коронавируса 204 517 жителей республики, умерли — 2 010.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина