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В Совфеде предложили запретить электросамокаты в городах

18:32, 27.08.2023 2
В Совфеде предложили запретить электросамокаты в городах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Российский сенатор Елена Афанасьева поддержала опыт Парижа, где власти запретили использование электросамокатов в городе с 1 сентября. Она назвала такое решение правильным.

— Полагаю, что Россия должна идти по этому пути. Полный запрет использования электросамокатов в городе спасет здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережет от тюрьмы, — выразила Афанасьева мысль в своем telegram-канале.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Большинство казанцев выступили за ограничение скорости электросамокатов и велосипедов до 15 км/ч, а также поддержали запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта лицам до 18 лет. Такую инициативу поддержали 61% горожан.

Напомним, Министерство транспорта России хочет ввести дополнительные меры регулирования движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данным издания, владельцев СИМ ждут обязательная регистрация и новые правила дорожного движения. Например, планируется ограничить обгон пешеходов — этот маневр будет разрешен на скорости до 10 км/ч.

Общественная палата России предложила ввести права на вождение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Любителей кататься на них хотят обязать получать водительские права категории «М».

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Айрат Назипов
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 авг
    Поддердиваю эту иннициативу!!! Запретить!!
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  • Анонимно 27 авг
    В 2022 году в Париже три человека погибли и 459 пострадали в результате дорожных происшествий с электросамокатами. Власти провели референдум, спрашивая, не считают ли горожане правильным запретить этот вид транспорта вовсе. По всему городу была развернута сеть из 21 опросного пункта, где люди могли выразить свое мнение, и 90% жителей высказались за запрет
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