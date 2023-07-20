Общественная палата России предложила ввести права на вождение самокатов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Любителей ездить на электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) хотят обязать сдавать на права. Соответствующие рекомендации планирует направить органам власти Общественная палата (ОП) России, пишет «Парламентская газета».

— Электросамокаты могут приравнять к мопедам и скутерам и обязать желающих кататься на них получать водительские права категории «М». Чтобы получить такой документ, претенденту нужно пройти медкомиссию, отучиться в автошколе и сдать экзамен в ГИБДД. Открыть категорию «М» можно с 16 лет, а для обладателей водительских прав любой другой категории она открывается автоматически, — рассказал зампред Комиссии Общественной палаты по безопасности Александр Холодов.

К обучению самокатчиков могут привлечь общественные организации. При этом в ОП считают, что учить нужно в первую очередь детей, а заняться этим может, например, всероссийская организация «Юные инспектора движения».

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В России электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать получать государственные номерные знаки, как и автомобили. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, занимающийся вопросами транспорта и дорожной сети, считает, что следующим шагом станет создание надежной системы фиксации правонарушений.

В начале июля появилась информация, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.



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Айрат Назипов