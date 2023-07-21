Минтранс России анонсировал новые меры регулирования движения электросамокатов и СИМ
Министерство транспорта России хочет ввести дополнительные меры регулирования движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, владельцев СИМ ждут обязательная регистрация и новые правила дорожного движения. Например, планируется ограничить обгон пешеходов — этот маневр будет разрешен на скорости до 10 км/ч.
Госномера для электросамокатов вводить в России не планируется. Но в Кодекс об административных правонарушения страны внесут новые составы с усиленными штрафами, в том числе за превышение скорости.
Напомним, Общественная палата России предложила ввести права на вождение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Любителей кататься на них хотят обязать получать водительские права категории «М».
В начале июля появилась информация, что Минтранс России планирует внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.
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