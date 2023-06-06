Большинство казанцев поддерживают запрет использования электросамокатов лицами до 18 лет

Большинство казанцев выступили за ограничение скорости электросамокатов и велосипедов до 15 км/ч, а также поддержали запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта лицам до 18 лет, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

В Казани инициативу поддержали 61% горожан.

Еще 29% проголосовали против: 16% считают, что меры слишком жесткие, а 13% респондентов, напротив, настаивают на том, что запреты должны быть еще более жесткими.

Отметим, что в целом по России инициативу поддержали 59% опрошенных, убежденных, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Против такого регулирования выступает каждый четвертый (26%), однако свою позицию опрошенные аргументируют по-разному: по мнению 17%, обозначенные меры слишком жесткие («Подросткам все равно не запретишь — разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет»), тогда как 9% считают их слишком мягкими («15 км/ч — это высокая скорость!»).

Среди населения крупных городов самый высокий уровень поддержки инициативы в ее нынешнем виде — в Санкт-Петербурге (62%) и Казани (61%), в Москве этот показатель составил 57%.

А вот об излишней жесткости ограничений чаще говорят в Новосибирске (20%) и Екатеринбурге (19%), тогда как мнение о том, что регулирование средств индивидуальной мобильности должно быть еще более строгим, наиболее популярно в Казани (13%) и Москве (12%).

Интересно, что предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины (67% против 54% среди мужчин). Также сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных (64% против 56%).

На прошлой неделе российские депутаты предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, а также запретить их передвижение по пешеходным улицам и вождение людьми до 18 лет. Такие же меры хотят ввести для электровелосипедов. Данную инициативу хотят ввести из-за увеличения показателей аварийности: если в 2019 году зафиксировали 147 таких ДТП, то в 2022-м — 976.



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Илина Хакимова