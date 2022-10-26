Кровавый маршрут «душителя» бабушек: как казанец Радик Тагиров не стал миллионером

По данным СК, в серии из 31 убийства и трех покушений обвиняемый похитил ценностей на 895 тысяч рублей

Фото: «Реальное время»

В Уфе и Самаре был дважды, в Ижевске — трижды. Из одной квартиры вынес 230 тысяч рублей, из пяти после разбоев и убийств уходил с пустыми руками. Сегодня в Верховном суде Татарстана начнут оглашать обвинение казанскому слесарю Радику Тагирову, которого в СК, МВД и Генпрокуратуре РФ считают серийным убийцей, но не маньяком. Тагиров подтверждает — охота на одиноких пожилых женщин была для него лишь способом заработка на дозу. О кровавом маршруте поволжского «душителя», орудиях преступления, включая столовую ложку, — в материале «Реального времени».

«Только через 3 месяца сказали — вы не подозреваемые, а пострадавшие»



В этом году Радику Тагирову стукнуло 40. На момент окончания серии убийств было 30. По версии обвинения, два последних убийства он совершил во время поездки в столицу Башкирии 26—30 сентября. Сначала его жертвой стала 69-летняя пенсионерка в Шкаповском переулке, затем — 83-летняя женщина на улице Первомайской. У первой он перерыл весь дом, но нашел лишь 7 тысяч рублей, из дома второй унес 230 тысяч — и это была самая большая добыча преступника за полтора года кровавой жатвы.

По данным СКР, началась серия в Кировском районе Казани на улице Батыршина. 4 марта 2011 года Тагиров встретил на улице 81-летнюю Насиму Ишмуратову и помог ей донести домой тяжелую сумку с продуктами. А на следующий день в состоянии наркотического опьянения пришел к ней и стал просить денег в долг — следствие считает, что это был лишь предлог, чтобы попасть в квартиру. Женщина пустила его и получила такой удар в подбородок, что потеряла сознание. Позже на ее голове и теле эксперты насчитали еще пять ударов твердым тупым предметом, однако причиной смерти стала петля из косынки и скрученного фартука, которую преступник затянул на шее жертвы. Из этого дома он унес продукты и 1 тысячу рублей.



скриншот видео

«Когда мы зашли в квартиру — ее пальто висело, галоши, в зале — вещи стопками из шифоньера выброшены. Мамы нигде не видать», — вспоминает дочь погибшей Асия Шамсутдинова. С ее слов, не сразу они с дочкой обратили внимание на диван — показалось, он как-то высоковат: «Я подскочила, покрывало откинула — мама лежит. На ней — подушка, а на подушки — вот такое пятно крови с левой стороны. Дочь — медик, проверила — все, она мертвая, вызывай скорую, милицию, а я никак не могла поверить...».

По словам Шамсутдиновой, с матерью они последний раз общались утром — по телефону. Та сказала — сходила к 9 часам в банк, устала и ложится спать. В обед и до самого вечера родные пытались дозвониться Ишмуратовой — хотели навестить и готовили сюрприз — встречу с прилетевшей из Нижневартовска внучкой... В итоге осиротевшей семье пришлось отвечать на многочисленные вопросы следователей и оперативников.

«Нас же подозревали, дочку таскали, меня таскали — то приедут, то позовут, то вызовут к себе на допрос... Только месяца через три сказали — вы не подозреваемые, а пострадавшие», — делится дочь первой жертвы «душителя».

«Душителю» вменяют 36 эпизодов преступлений. Скриншот оперативного видео

В Нижнем Новгороде убил 94-летнюю, ее дочь спаслась

Неделю назад, на предварительном заседании Верховного суда РТ, Тагирову продлили срок ареста. Ожидается, что сегодня прокуроры начнут оглашать объемное обвинительное заключение. Напомним, «душителю» вменяют 36 эпизодов преступлений, из которых 33 разбоя, одно покушение на жизни двух пожилых женщин, покушение на женщину помоложе, а также единый эпизод умышленного убийства 31 жертвы, находящейся заведомо в беспомощном состоянии.

Согласно обвинению, прием с помощью пожилым женщинам казанский слесарь использовал лишь дважды — первой жертве поднес продукты, второй — баллоны с водой. В качестве орудий преступления использовал шнуры от утюга, занавески из синтетической ткани, а еще столовые приборы — ножи и ложки. Применял их в качестве рычага, затягивая петлю покрепче.

Больше всего убитых в Казани — шесть женщин, четверо погибли в Уфе (Башкирия), три жертвы — в Ижевске (Удмуртия), по две — в Чебоксарах (Чувашия), Челябинске, Перми и Самаре. Почти у всех, кроме следов удушения, эксперты обнаружили прижизненные удары по голове и телу, а еще — множественные переломы ребер.

Неделю назад, на предварительном заседании Верховного суда РТ, Тагирову продлили срок ареста

Еще две жертвы могло быть в Нижнем Новгороде. По версии обвинения, казанец Тагиров приехал в столицу ПФО в конце марта 2012 года — через три недели после последнего убийства в Казани, на улице Губкина. Действовал уже по отработанной за год схеме — выследил старушку и пришел к ней домой под видом коммунальщика, сказал, что нужно проверить вентиляционную шахту. Попав в квартиру, напал на 94-летнюю хозяйку со спины и стал душить руками. Когда она потеряла сознание, перетащил на диван и продолжил начатое с помощью пояса от халата. Поиски ценного в чужой квартире пришлось прервать — неожиданно для преступника домой вернулась дочь убитой. Пока та открывала дверь, он успел схватить молоток и спрятаться, а затем нанес женщине два сильных удара по голове и скрылся с места, ничего не взяв. А женщина осталась жива.

Как было установлено в ходе следствия, нападения Тагиров совершал с целью завладеть деньгами и ценностями. Но цели своей достигал не всегда. В квартирах третьей и четвертой жертвы (на улицах Светлой и Восстания в Казани) в октябре 2011-го душитель ничего не нашел. Ни с чем он покинул и дом восьмой по счету жертвы (на улице Гагарина в Казани) в феврале 2012-го.

Без денег, но с ключами от квартиры и домофона преступник ушел из казанской квартиры пенсионерки Фасхутдиновой на улице Ибрагимова. Нападение на нее было совершено в один день с убийством первой жертвы серии в марте 2011 года. Причем Фасхутдиновой Тагиров представился соседом с верхнего этажа — сказал, что случайно уронил на ее балкон изоленту.

Как было установлено в ходе следствия, нападения Тагиров совершал с целью завладеть деньгами и ценностями

Дальше действовал по привычной схеме, однако 87-летняя женщина, несмотря на удары по голове и попытку удушения, довольно быстро очнулась и оборвала «обыск» своей квартиры криком «Помогите!». Затем попыталась оказать сопротивление 30-летнему парню. Тот попробовал запугать пенсионерку, требуя сказать, где она прячет деньги. Получил отказ и предпочел скрыться, заперев старушку в ее же квартире.

Трижды «душитель» становился поджигателем

Следствием установлено — на разбоях с убийствами и покушениями Радик Тагиров не стал миллионером. Общая сумма похищенного им, согласно обвинению, составила 895 тысяч 600 рублей. После нападения на 85-летнюю жительницу дома по улице Химиков в Нижнекамске, в ноябре 2011 года, лжекоммунальщик унес 20 тысяч рублей, золотое кольцо с рубином и орден Отечественной войны II степени на имя Ивана Аракчеева. В январе 2012 года в квартире на улице Ленина в Ижевске расправился с 57-летней хозяйкой и забрал ноутбук ее сына и 10 тысяч рублей. В мае того же года в Самаре на улице Карбышева разменял жизнь 81-летней хозяйки на ее кнопочный мобильник «Нокиа».

После первого убийства в Чебоксарах 1 апреля 2012-го преступник впервые попытался скрыть убийство, инсценировав пожар. Следователи установили — он побросал на диван хозяйские вещи и поджег их, а затем запер квартиру на улице Николаева. Второй поджог в серии «душителя» зафиксировали спустя три дня уже в Уфе в доме на проспекте Октября, третий — в квартире убитой жительницы Екатеринбурга.

«У меня мама была 31-й или 30-й. Решил завершить свой «подвиг», — призналась журналистам потерпевшая Ляля Кузьмина. — «Ничтожество» — это слишком мало, что про него сказать».

«Реальное время» публикует восстановленный силовиками кровавый маршрут обвиняемого:

1. Казань (Татарстан), ул. Батыршина, 5 марта 2011 года погибла Ишмуратова (1920 г. р.), похищена 1 тыс. рублей и продукты

Казань, ул. Ибрагимова 5 марта 2011 года — попытка убийства Фасхутдиновой (1924 г. р.)

2. Казань, ул. Ямашева, 21—24 августа 2011 года убита Замалиева (1929 г. р.), похищено 10 тыс. рублей

3. Казань, ул. Светлая, 14—17 октября 2011 года убита Сайфутдинова (1926 г. р.), денег и ценностей преступник в квартире не нашел

4. Казань, ул. Восстания, 18—19 октября 2011 года убита Вахтинова (1929 г. р.), ничего не похищено

Казань, ул. Новаторов, 26 октября 2011 года — покушение на убийство Фортунатовой (1928 г. р.), хищение 30 тыс. рублей

5. Нижнекамск, ул. Химиков, 7—9 ноября 2011 года убита Ерепова (1926 г. р.), похищено 20 тыс. рублей, золотое кольцо с рубином в 5 тыс. и орден Отечественной войны II степени

6. Волжск (Марий Эл), ул. Советская, 14 ноября 2011 убита Самоделкина (1931), похищено 10 тыс. рублей

7. Ижевск (Удмуртия) ул. Ленина, 13 января 2012 года убита Короткова (1935 г.р.), похищены 10 тыс. рублей и ноутбук Аcer за 4,5 тыс.

8. Казань, ул. Гагарина, 3—6 февраля 2012 года убита Яшина (1927 г. р.), ничего не пропало

9. Казань, ул. Гвардейская, 8 марта 2012 года убита Жалымова (1929 г. р.), похищены 2 тыс. рублей

10. Казань, ул. Академика Губкина, 12—14 марта 2012 года убита Гайсина (1929 г. р.) — она стала шестой жертвой «душителя» в Казани, похищено 5 тыс. рублей и шариковая ручка с листом бумаги

11. Нижний Новгород, ул. Лескова, 30 марта 2012 года убита Шабашова (1917 г. р.), ничего не похищено

в той же нижегородской квартире преступник покушался на дочь убитой Курзину, она выжила



12. Чебоксары (Чувашия), ул. Николаева, 1—2 апреля 2012 года убита Трофимова (1929 г. р.), похищено 20 тыс. рублей, поджог квартиры

13. Чебоксары, ул. Декабристов, 2—3 апреля 2012 года убита Никитина (1939 г. р.), похищено 500 рублей

14. Уфа (Башкирия), пр. Октября, 4 апреля 2012 года убита Чурсина (1928 г. р.) пропало 60 тыс. рублей, поджог квартиры

15. Пермь, ул. КИМ, 14—15 апреля 2012 года убита Алтынова (1931 г. р.), ценного преступник не нашел

16. Пермь, ул. Мира 16—18 апреля 2012 года убита Петина (1927 г. р.), похищено 20 тыс. рублей

17. Самара, ул. Булкина 21 апреля 2012 года убита Кириллова (1931 г. р.), пропало 100 тыс. рублей

18. Екатеринбург, ул. Белореченская, 28 апреля 2012 года убита Шевнина (1925 г. р.), похищено 45 тыс. рублей и мобильник «Самсунг» за 1 тыс. рублей, поджог квартиры

19. Самара, ул. Карбышева, 4 мая 2012 года убита Солодова (1930 г. р.), пропал мобильный телефон «Нокиа» за 500 рублей

20. Саратов, ул. Студеная, 19—20 мая 2012 года убита Савинова (1936 г. р.), похищено 20 тыс. рублей

21. Ижевск, ул. Красногеройская, 24—26 июня 2012 года убита Балобанова (1923 г. р.), похищено 20 тыс. рублей





22. Челябинск, ул. Кирова, 2—3 июля 2012 года убита Гурьянова (1915 г.р.) — самая старшая из жертв «душителя», похищено 7 тыс. рублей





23. Челябинск, ул. Бажова, 4 июля 2012 года убита Григоренко (1931 г. р.), пропало 7,1 тыс. рублей





24. Екатеринбург, ул. Шаумяна 6—7 июля 2012 года убита Малкина (1926 г. р.), похищено 40 тыс. рублей





25. Ижевск, Воткинское шоссе, 13 июля 2012 года убита Стукалова (1937 г. р.), хищение 20 тыс. рублей





26. Москва, Волгоградский проспект, 7 сентября 2012 года убита Гладкова (1921 г. р), похищено 100 тыс. рублей





27. Иваново, ул. Куликова, 12 сентября 2012 года убита Радченко (1925 г. р.), пропало 70 тыс. рублей





28. Уфа, пр. Октября, 25—26 сентября 2012 года убита Сидикова (1925 г. р.), похищено 30 тыс. рублей





29. Уфа, Шкаповский пер., 26—27 сентября 2012 года убита Шарафутдинова (1943 г. р.), похищено 7 тыс. рублей





30. Уфа, ул. Первомайская, 27—30 сентября 2012 года убита Выдренкова(1929 г. р.), похищено 230 тыс. рублей





31. Киров, ул. Комсомольская, 5 октября 2012 года убита Борисова (1933 г. р.), ценностей преступник не нашел

Следователи охотились за преступником 9 лет

Вину Тагиров на данный момент признает лишь частично, обещает подробно изложить свою позицию в ходе процесса. На суд присяжных не уповает. Разбираться в его деле поручено опытному судье Верховного суда Ильфиру Салихову. На его счету приговоры по нескольким засекреченным делам, включая «оперативный» налет полицейских на адвокатскую контору в Набережных Челнах и историю с имитацией изъятия 10 кг героина на Вьетнамском рынке в Казани. Именно Салихов в 2019-м посадил бывшую коллегу — мировую судью Эльмиру Зиганшину — за покушение на посредничество взятке, а в 2013-м на основе вердикта присяжных вынес оправдательный приговор по делу казанской ОПГ «Перваки». Этот приговор был отменен, но до нового дело пока не дошло.

Как, спустя 8 лет после окончания серии, силовикам удалось раскрыть это дело рассказывал в интервью «Реальному времени» глава Следкома по РТ Валерий Липский:

— В квартирах двух казанских жертв, а также на местах убийств в Саратове и Ижевске были изъяты биологические следы неустановленного мужчины — кровь, пот, частицы эпителия. С их помощью был составлен генетический профиль предполагаемого преступника. Масштаб поисков был серьезен — допрошены только следователями Татарстана более 13 тысяч человек, у каждого получены образцы ДНК для экспертизы. Но совпадений не было.

Зато у следствия были записи с камер и фоторобот предполагаемого преступника. Была надежда на его опознание кем-то из казанских педагогов. Но она не оправдалась. Не помогло и объявленное вознаграждение в 3 млн рублей. Однако работа не останавливалась. Проверялись версии, что преступник попал за решетку либо получил тяжелую травму и потом прекратил нападения.



Раскрыть серию помогли новые технологии — по ДНК предполагаемого преступника эксперты и следователь-криминалист главного управления криминалистики СКР провели аналитическую выборку генетических профилей его возможных родственников. И обнаружили в базах минимум 20 совпадений. В их числе была жительница Казани, которая в 2013-м обращалась в полицию за помощью в розыске сына Радика Тагирова. По ее заявлению пропавшего нашли в 2017-м в Москве, розыск прекратили, однако новая экспертиза заставила приглядеться к личности мужчины, ранее судимого за кражу и грабеж. Видеотехническая экспертиза выявила совпадение контуров лица Тагирова с контурами лица подозреваемого, попавшего под камеры видеонаблюдения в подъезде, на одном из первых мест преступления в Казани.

Тут выяснилось — Радик Тагиров вернулся в Казань и устроился на работу слесарем в торговый дом «Максат», где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Дальше следователь-криминалист дал поручение сотрудникам угрозыска МВД Татарстана доставить Тагирова и получить у него образцы ДНК. И эти образцы совпали с уликами, которые преступник оставил в Саратове и Ижевске. В итоге на первом же допросе «душитель» признал вину и рассказал, что выбрал этот способ, как «чистый, быстрый, безболезненный». На аресте в декабре 2020-го он признался — убивал в состоянии наркотического опьянения.