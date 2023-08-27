Главное о коронавирусе за неделю: архивная коллекция о пандемии в Казани, рост заболеваемости в мире на 63%
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 21 по 27 августа 2023 года.
Число госпитализированных с COVID-19 татарстанцев растет две недели подряд
- По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 206 764 случая коронавируса, из которых 54 — с 14 по 20 августа. Вылечились от него 204 634 жителя республики, умерли — 2 010.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане не фиксируют с начала 2023 года. О последнем умершим из-за коронавируса оперштаб сообщал 20 января.
- Число госпитализаций татарстанцев, заразившихся коронавирусом, растет две недели подряд. С 14 по 20 августа в больницы попали 28 человек, что на пять пациентов, или на 21,7%, больше, чем за предыдущие семь дней.
- В Казани формируют архивную коллекцию, посвященную пандемии коронавируса. Ее появление на сессии Казгордумы анонсировала начальник Управления муниципального архива города Гульнара Мусина.
- На фоне пандемии, в период спада продаж жилых домов, в пригороде Казани — Лаишевском и Высокогорском районах — МВД по Татарстану выявило серию поджогов ради страховых выплат. Преступники приобретали объекты по низким ценам, а один дом в селе Сапуголи построили сами с нуля, используя дешевые материалы.
Роспотребнадзор указал на черты сезонного заболевания у COVID-19
- С начала пандемии в России, по последним данным, зафиксировали 22 986 528 случаев COVID-19, из которых 3 378 — с 14 по 20 августа. Вылечили от коронавируса 22 439 760 раз. Умерли от него за все время 399 972 россиянина.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действие антиковидных ограничений до конца 2023 года. До 31 декабря в городе сохраняется рекомендация носить маски.
- В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус все больше становится похожим на сезонную инфекцию, для которой характерно снижение заболеваемости в летний период, и рост в осенне-зимний.
- Последнее связано с увеличением контактов между людьми на фоне завершения сезона отпусков, начала учебного года.
- Российские и китайские ученые выяснили, что коронавирусу «важнее «убегать» от иммунитета именно в кишечнике». Там он может находиться продолжительное время, «вызывая вялотекущий воспалительный процесс», который исследователи назвали «лонг-ковидом».
Смертность от коронавируса в мире упала почти на 50%
- По состоянию на 20 августа 2023 года, как сообщила Всемирная организация здравоохранения, в мире зафиксировано свыше 769 млн случаев заражения COVID-19. Умерли от коронавируса более 6,9 млн человек.
- ВОЗ сообщила, что с 24 июля по 20 августа 2023 года в мире выявили почти 1,5 млн новых случаев заражения COVID-19 — на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. Наибольший прирост зарегистрировали в регионе Восточного Средиземноморья — на 112%. Количество заболевших выросло также в регионе западной части Тихого океана — на 88% и в европейском регионе — на 11%.
- С 24 июля по 20 августа 2023 года от коронавируса во всем мире умерли более 2 тысяч человек. По сравнению с предыдущими 28 днями количество летальных случаев сократилось на 48%, подсчитали в ВОЗ.
- Первый после ослабления в КНДР антиковидных ограничений рейс авиакомпании Air Koryo из Пхеньяна в Пекин, отменили. Он должен был состояться 21 августа.
- Главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар считает, что «гораздо более вероятно» естественное происхождение коронавируса. По его словам, это «становится все более понятным». При этом он заявил о готовности рассмотреть и другие версии появления COVID-19.
- Британские эксперты, изучив результаты тысячи исследований эффективности немедикаментозных мер по борьбе с коронавирусом, собранные по всему миру, пришли к выводу, что строгое соблюдение ограничений — использование масок, социальная дистанция и минимизация контактов действенны «для сокращения передачи SARS-CoV-2». Наиболее они эффективны на ранних стадиях.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о выпуске первой опытной серии вакцины против COVID-19. По его словам, наработанные при реализации проекта знания и технологии можно будет использовать при выпуске иных препаратов.
- Американские кардиологи установили, что у переболевших коронавирусом в легкой и тяжелой форме вероятность внезапного развития гипертонии повышается в среднем в 1,5 и 2,2 раза. В связи с этим они прогнозируют увеличение нагрузки на систему здравоохранения.
- В Египте подтвердились первые два случая заражения новым вариантом коронавируса «Эрис». У заболевших болезнь протекала в легкой форме.
- Британское интернет-издание The Independent сообщило, что некоторые семьи жителей Великобритании, ушедших из жизни в домах престарелых и больницах на первых этапах пандемии, подали в суд на правительство страны. В исках они указывают, что кабмин не смог обеспечить умершим должную защиту. В качестве аргументы истцы ссылаются на перенаправление заболевших коронавирусом из больниц в дома престарелых, что Высокий суд Лондона в 2022 году признал незаконным.
- Также в Великобритании в суд поступили иски в отношении фармацевтической компании AstraZeneca от родственников граждан, умерших после вакцинации против COVID-19. Ожидается, что судиться будут около 50 человек.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии