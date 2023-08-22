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В Татарстане за неделю коронавирусом заболели 54 человека

11:12, 22.08.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за неделю коронавирусом заболели 54 человека
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 14 по 20 августа коронавирус обнаружили у 54 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 764 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

За неделю госпитализировали 28 жителей республики. Выздоровели 53 человека. За все время вылечились 204 634 человека.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 7 по 13 августа коронавирус обнаружили у 54 человек. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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