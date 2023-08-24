В Казани создают архивную коллекцию, посвященную пандемии COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани появится архивная коллекция, посвященная пандемии COVID-19. Об этом на XXIV сессии Казгордумы IV созыва сообщила начальник Управления муниципального архива Казани Гульнара Мусина

— Ведется работа по созданию архивной коллекции, посвященной пандемии коронавируса 2020 года, — сказала она, выступая перед депутатами.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года.



Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина