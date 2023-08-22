За неделю в России подтвердились 3 378 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю с 14 по 20 августа коронавирус выявили у 3 378 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 986 528 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За семь дней в больницу с COVID-19 попали 1 002 человека. Вылечились от коронавируса еще 2 769 жителей. В общей сложности в стране зафиксированы 22 439 760 случаев выздоровления.

От COVID-19 за неделю умерли 34 жителя России. Всего зарегистрировано 399 972 случая смерти от коронавируса.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За неделю с 7 по 13 августа коронавирус выявили у 2 944 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Маргарита Головатенко