Речные рейсы из Казани в Москву, Астрахань и Пермь планируют запустить в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К середине 2024 года в Татарстане планируют запустить речные рейсы в Москву, Астрахань и Пермь. Об этом «Реальному времени» в интервью рассказал генеральный директор недавно созданной компании «Флот РТ» Роман Лизалин:

— У нас есть давно не эксплуатирующийся двухпалубный теплоход 305-го проекта «Павел Миронов», предназначенный для магистральных рейсов. Он стоит в Чистополе. Мы планируем его отремонтировать и «реанимировать» для рейсов до Москвы, Астрахани, Перми. Надеемся, это удастся сделать к середине 2024 года.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кроме того, в 2024 году «Флот РТ» надеется расширить свой парк до 20 единиц. Пока компания владеет четырьмя судами.

— Мы хотели бы использовать все суда, имеющиеся сейчас на балансе «Татфлота». Однако мы понимаем, что не все они в лучшем состоянии и что за межнавигационный период мы можем не успеть их все отремонтировать. Сейчас у них ходят 11 судов. Мы надеемся их количество довести до 16, — отметил Роман Лизалин.



Напомним, недавно из Казани в Ульяновск начали курсировать «Метеоры». Рейсы в этом направлении не совершались 19 лет. Подробнее о том, как прошла первая поездка, читайте в материале «Реального времени».



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Галия Гарифуллина