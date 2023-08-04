Президент России подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду. Со следующего учебного года в школах страны начнут преподавать предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Законом об общественно-полезном труде для школьников также закреплено правило вручать серебряные медали выпускникам школ, если в аттестате есть не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо», при условии, что все остальные — «отлично».



О том, что российским школьникам с 1 сентября 2024 года начнут преподавать предмет «Основы безопасности и защиты Родины» вместо ОБЖ, в Минпросвещения страны объявили в конце июня. Рабочая группа, которая проработает учебную программу, уже формируется. В нее включат представителей Министерства обороны и МЧС.



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Татьяна Демина